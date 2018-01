Parkering Syd udstedte langt færre p-afgifter i 2017

Der blev udstedt langt færre parkeringsafgifter i Haderslev Kommune i 2017 end i 2016. Faldet svarede til 37 procent, men ifølge afdelingslederen for projekt og anlæg i Sønderborg Kommune, som Parkeringskontrol Syd hører under, er det ikke et udtryk for en bevidst strategi.

- Jeg ved det faktisk ikke, men mit bud er, at vi i 2016 måske har været nødt til at skrive flere afgifter for at adfærdsregulere parkeringer. Vi har ikke gjort nogen ekstraordinær indsats for, at udstede flere afgifter i 2016, siger Jens-Kristian Mikkelsen, afdelingsleder for projekt og anlæg i Sønderborg Kommune.

Det er et fald på 1240 afgifter, hvilket svarer til 37 procent. Parkeringskontrol Syd, der hører under Sønderborg Kommune, blev dannet i 2014 og overtog altså kontrollen i 2015. I Haderslev Kommune er der en enkelt parkeringsvagt ansat.

Kunne sagtens skrive flere

I år 2015 var antallet af udstedte afgifter næsten identisk med 2017, hvorfor de 3344 afgifter i 2016 altså stikker ud i statistikken.

- Vi har ikke bevidst ændret noget i nogen af årene, men vi kører nogle gange kampagner. For eksempel oppe ved stadion, hvor vi så er mødt op inden kampstart på kampdage, siger Jens-Kristian Mikkelsen.

- Vi kunne skrive langt flere afgifter, end vi gør. Vi skriver dem jo ikke for at tjene penge, men for at adfærdsregulere.

Parkeringskontrol Syd sætter løbesedler i bilernes forruder for at informere om ændringer og regler, men det er ikke alle, der forstår budskabet ifølge Jens-Kristian Mikkelsen.

- Afgifterne har samme effekt som ATK-bilerne. Nogen skal have en afgift for at forstå det, og nogle mennesker kan slet ikke nås, siger han.

Han mener, at det er trist, at folk bliver sure på parkeringsvagterne. Ifølge ham misforstår folk formålet.

- Det er jo for meget, når det kan være nødvendigt at beskytte sig med overfaldsalarmer for eksempel. Jeg har også selv fået en enkelt parkeringsafgift, og jeg var var ærgerlig over det, men så var det jo heller ikke værre, siger Jens-Kristian Mikkelsen.