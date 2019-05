Palle smadrer det gamle Fætter BR: Ny butik og kontorbygning

HADERSLEV: - Det bliver Haderslevs flotteste bygning, siger Palle Seide, mens han viser rundt i det nye kontor-domicil, som han og hans håndværkere er i gang med at lave i Fætter BR's gamle lager.

Det nye kontorlejemål på førstesalen bliver på 150 kvadratmeter og får tagterrasse og udsigt til kannikepladsen fra to store panorama-vinduer.

Også i butikken i stue-etagen, hvor Fætter BR, boede i mange år, er Palle Seide så småt gået i gang med at hamre og banke, for et nyt butiks-koncept har øje for lokalerne.

- Jeg er i forhandling med Legekæden/ Bog & Idé, der har været forbi flere gange og stillet ønsker til indretning af butikken. Nu mangler der kun en underskrift på kontrakten, fortæller Palle Seide.

Om to måneder skal de nye kontorfaciliteter være klar til indflytning.

Hvorvidt Legekæden/Bog & Idé er med planerne om at flytte til Haderslev, var det ikke muligt at få bekræftet inden redaktionens slutning, da det mandag ikke var muligt at træffe administrerende direktør Marianne Lyngby Pedersen fra Indeks Retail, der er et frivilligt kædesamarbejde mellem butikkerne Bog & Idé og Legekæden.

I januar kom det frem, at Legekæden har planer om at rykke ind i 14 af byer, hvor Fætter BR ikke genåbner.

Blandt andet Randers er blandt de byer, Legekæden har planer om at rykke ind i.

- Det bliver dog ikke med en butik, der alene sælger legetøj, men en butik med både bøger og legetøj, fortalte Marianne Lyngby Pedersen i januar til Randers Amtsavis.

Her fortalte hun også, at Legekæden og Indeks Retail lige nu forhandler i 14 byer, hvor der tidligere var Fætter BR og Toys'R'Us-butikker om at overtage lokaler efter BR eller indføre legetøj i de allerede eksisterende Bog & Idé-butikker.

Legekæden består af 26 butikker landet over, ni af dem er butikker udelukkende med legetøj, 17 er kombinationsbutikker, hvor der sælges bøger og papirvarer ved siden af legetøjet.

Legekæden har tidligere været repræsenteret i Nørregade Haderslev, hvor Torben Thy i mange år drev sin butik som Legekæden. Han solgte for et par år siden butikken til kæden Buddy Legetøj.