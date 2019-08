Palle Løgstrup

Palle Løgstrup bor i dag i Ribe med sin familie, men han har tilbragt sine barndoms-og ungdomsår i Haderslev.



Hans første møde med dansk detailhandel fik han også, mens han stadig boede i byen.



Her blev han ansat som ungarbejder i grøntafdelingen i det daværende Favør.



I 1991 flyttede Palle Løgstrup fra byen i forbindelse med, at han skulle aftjene sin værnepligt.



Han startede med at være i Bilka i fire år.



De seneste 21 år har han været i Føtex, der ligesom Bilka er en del af Salling Group, opkaldt efter stifteren Herman Salling.



I de første år i Føtex skiftede Palle Løgstrup arbejdssted hvert andet år.



Inden han kom tilbage til Haderslev, var han i ni år varehuschef i Føtex i Esbjerg.



I marts 2019 blev han valgt til formand for Haderslev Butikker efter Orla Bryld Mortenen.