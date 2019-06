Senere på aftenen var den gal igen. Politiet fik en anmeldelse om, at han kastede med sten på Møllepladsen og knuste to ruder.

HADERSLEV: Hele mandag aften var der problemer med en lokal 32-årig mand. Ved 18-tiden blev han bortvist fra en adresse på Sdr. Ottinggade. I den forbindelse blev han sigtet for at true en betjent, men han fik lov til at gå igen.

Sparkede dør ind

Men tirsdag fortsatte balladen. Den 32-årige sparkede tilsyneladende en dør ind hos nogle bekendte i Vestergade, hvor han faktisk have fået lov til at komme på besøg. Men parret var lige i Kvickly for at handle. Han troede åbenbart, at de ikke ville lukke ham ind alligevel.

Den 32-årige mand er i øjeblikket hjemløs. Men udover at være misbruger har han også store psykiske problemer. For fire uger siden var der lignende problemer med ham på Sdr. Ottinggade, hvor han også gik amok, så politiet måtte tilkaldes til den samme adresse. Så nu råber hans mor på hjælp.

- Han har lige været indlagt for fire uger siden. Men hvem skal hjælpe ham, når psykiatrisk afdeling løslader ham efter to dage? De vælger at udskrive ham, fordi han netop har fået et flip og smadrer afdelingen. Hvor skal man så gå hen? De andre patienter var blevet bange, fordi han havde råbt. Hvor skal han så være? Hvor skal jeg sende ham hen, lyder det fra hans frustrerede 52-årige mor?

