Pårørende til handicappede og psykisk sårbare fik en stemme

Ulla Wollbrink fra Vester Lindet fik held med sin aktion, da hun mandag aften talte de pårørendes sag over for politikerne. Her er det Matthias Dahl Christiansen fra Enhedslisten, der læser om den bevægelse, som i løbet af få måneder har vokset sig stor. Foto: Inge Rogat Møller

Hun er af samme grund blevet aktiv i bevægelsen #en millionstemmer FV 19, som er etableret som Facebookgruppen Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed for et par måneder siden. Gruppen har i løbet af rekordtid vokset sig stor.

Billedet af den handicappede datter og budskabet gik klart ind. At være mor og pårørende til et menneske med handicap og psykisk sårbarhed er ikke let, og slet ikke når lovgivningens paragraffer gør forskel på fysisk handicappede og psykisk sårbare.

SFs Nanna Bonde blev synlig rørt, da det var hendes tur til at møde Ulla Wollbrink. Inden da havde hun sagt, at psykisk sårbare er én af hendes absolutte mærkesager. Forrest til højre ses Torbjørn Fristed fra Dansk Folkeparti og til venstre i baggrunden skimtes Søren Haastrup fra Alternativet. Foto: Inge Rogat Møller

- Det er en overset gruppe, og det er meget vigtigt at denne gruppe får en stemme i dette valg, sagde Marianne Karlsmose, som selv er medlem af Facebookgruppen og ud over det sidder i social og psykiatriudvalget i Region Midtjylland.

Ulla Wollbrink er nemlig ikke alene. En million stemmeberettigede rundt i Danmark er pårørende eller tæt på mennesker med et handicap og psykisk sårbarhed. Politisk burde de derfor være attraktive for kandidaterne. Indtil nu er valgkampen dog ifølge Josephines mor mest druknet i klima og udlændinge.

Selv om man er politiske modstandere, så er der jo musikken. Hans Christian Schmidt fra Venstre og socialdemokraten Jesper Petersen kunne ikke dy sig for at prøve klaveret i Slotsgade 20. Foto: Inge Rogat Møller

Ønskelisten

Lige adgang til hjælp til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende er kravet fra gruppen, som op til folketingsvalget har formuleret en ønskeliste til politikerne i Folketinget, som hvert af folketingsmedlemmerne fik stukket i hånden.

"Familierne får som det første tilknyttet en koordinator, så familierne ikke bliver kastet rundt mellem forskellige afdelinger", lyder et af ønskerne, lige som et stort ønske også er, at der finansiering og sagsbehandling adskilles for at sikre faglige og saglige vurderinger og for at komme økonomisk motiverede afgørelser til livs.

At de pårørende til handicappede og psykisk sårbare fik en stemme ved speeddatingen stod fast ved mødets afslutning. For ud over udlandsdanskeres ret til pension i lande uden for EU, atomkraft, klima, jobcentre, så var det Ulla Wollbrinks mission, der lykkedes. Stort set samtlige politikere nævnte i deres afslutning spørgsmålet om de handicappede.

- Jeg er ramt af hende med datteren. Vi halter langt efter i forhold til at opfylde handicapkonventionerne. Det vil jeg arbejdet stærkt på at få gjort noget ved, også selv om jeg ikke kommer i Folketinget, sagde Søren Haastrup fra Alternativet.