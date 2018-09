På mandag begynder Noah-sagen ved Vestre Landsret

Om få dage begynder sagen om halvandet år gamle Noahs død ved Vester Landsret. Den 31-årige, der var tiltalt for at have forvoldt drengens død blev i marts frikendt i byretten, men anklageren ankede kendelsen, og nu begynder sagen altså forfra.

Det er fem en halv måned siden, at byretten i Sønderborg frifandt den 31-årige Jesper for at have forvoldt 17 måneder gamle Noahs død. Præcis 14 dage senere valgte statsadvokaten i Viborg at anke sagen i fuldt omfang, det vil sige også de to punkter, som den 31-årige blev fundet skyldig i. Det ene handlede om vold mod sin biologiske søn, det andet om besiddelse og salg af amfetamin, hvilket han fik fire måneders fængsel for.

- Det er en meget alvorlig sag, og vi skønner, at hele sagen bør ses igennem og vurderes med nye øjne, forklarer senioranklager Klaus Meinby Lund dengang.

Under retssagen stod det klart, at Noah var blevet udsat for massiv vold, der første til voldsomme indre kvæstelser, som kostede den lille dreng sit liv.