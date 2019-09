I udstillingen præsenteres flere arter af fortidshvaler, der levede her, sammen med historierne om, hvordan de er blevet udgravet og bjærget fra lergraven.

- Denne weekend kommer vi hele vejen rundt om hvalerne, lige fra fortidshvalerne fra Gram Lergrav til nulevende hvalers forunderlige levevis, måder at finde føde på og deres kommunikation", fortæller museumsformidler Lars Petersen i en pressemeddelelse.

Gram: I weekenden 21. - 22. september er der Hvalfestival i Gram Lergrav. For 10 millioner år siden var det vestlige Sønderjylland dækket af hav, og det gør det spændende at dykke ned i leret i Gram Lergrav, som indeholder fossiler fra det liv, der var i havet.

Hvalfestivalen i Gram Lergrav byder også på to spændende kreative værksteder for børn med gipsafstøbning og kunstnerworkshop. Foto: Gram Lergrav

Husk gummistøvler

Et særligt fokus vil være på de store fund, der blev gjort i Gram Lergrav i 2018. I en dokumentarfilm kan de besøgende se arbejdet med udgravning og bjærgning, og på museets konserveringsværksted viser konservator Trine Sørensen rundt, og fortæller om arbejdet med fundene.

Hvalfestivalen byder begge dage på spændende foredrag om alt fra hvalers levevis, hvalfangst til dissektioner af strandede hvaler. Dansk forskning i hvaler er førende på verdensplan, og Gram Lergrav har inviteret forskere fra Aarhus og Syddansk Universitet til at fortælle om den helt nye forskning.

Hvalfestivalen byder også på to spændende kreative værksteder for børn. I gipsafstøbningsværkstedet kan børnene fremstille kopier af kaskelottænder, som de må få med hjem. I kunstnerworkshoppen "Mal en hval" vil kunstnerne Rick Towle & Johannes Caspersen inspirere børn og unge til at skabe flotte malerier med hvaler som motiv.