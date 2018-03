Overvågning i Nørregade var midlertidig

HADERSLEV: Selvom det i princippet er hemmeligt, så bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi, at der har været videoovervågning i Nørregade. Det kom frem forleden, under retssagen mod den 24-årige mand som er tiltalt for at have kylet en brosten gennem en bilrude i oktober sidste år.

- I forbindelse med den sag har der været tale om, at politiet efter en konkret vurdering har anvendt midlertidig videoovervågning som et efterforskningsredskab. Om vi har tilsvarende videoovervågning andre steder som led i konkret efterforskning, kan vi af gode grunde ikke oplyse, forklarer stabschef Lene Volke Roesen.

Men hvor længe der har været overvåget i Nørregade, ønsker hun ikke at svare på.

- Har i planer om at gøre overvågningen permanent, jævnfør den pulje der netop er afsat til tryghedsskabende indsatser?

- Som sagt, er den videoovervågning, der har været omtalt i retten, optaget efter en konkret vurdering som led i en efterforskning. I forhold til opsætning af permanent videoovervågning har vi orienteret kommunerne om den nye mulighed, da der var møde i Kredsrådet den 8. december. Og politikredsen vil søge penge til opsætning af videoovervågning, hvor det findes relevant, og hvor ordningen vil have den ønskede effekt. Men vi kan i øjeblikket ikke sige mere, da vi endnu ikke har haft mulighed for at forholde os i detaljer til den nye pulje. Vi afventer således nærmere information fra Rigspolitiet om rammerne med mere.

Der har længe været et stærkt politisk ønske i byrådet om at få videoovervågning i Nørregade efter flere overfald, røverier og anden kriminalitet i gaden.