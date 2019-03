Overhaling endte med frontalt sammenstød

HAMMELEV: En overhaling gik tirsdag galt for en 44-årig lokal mandlig bilist. Han var på vej mod øst af Ribevej ved Søndergård Allé. Men han nåede ikke at trække ind igen, før der kom en modkørende bil. De to biler endte i et frontalt sammenstød.

Heldigvis var hastigheden lav, måske fordi begge bilister nåede at bremse.

Den 44-årige mand blev testet positiv for alkohol i blodet, og blev taget med til en blodprøve. Han blev sigtet for spirituskørsel og for at have forårsaget færdselsuheldet.

Den anden bil blev ført af en 29-årig lokal kvinde. Ingen personer kom noget til. Uheldet blev anmeldt klokken 18.18.