Over en fjerdedel af de værnepligtige er kvinder

HADERSLEV: Endnu et mandefag står for fald. Byens borgere har bemærket, at en meget stor del af de nye rekrutter er unge kvinder. Kvinderne udgør nu over 25 procent af de værnepligtige på Haderslev Kaserne. Det nye hold rekrutter, som begyndte på Hærens Basis Uddannelse (HBU), består af 77 mænd og 26 kvinder. Der den højeste andel kvinder nogensinde.

Kvindelige soldater har gennem historien gjort sig bemærket på mange måder. Fra myterne kender vi de græske amazoner og vores hjemlige valkyrier. Men i dag er det noget mere almindeligt med kvindelige krigere. Hos de kurdiske væbnede styrker peshmergaerne kæmper kvinder på lige fod med mændene mod Islamisk Stat. I Israel har kvinder også værnepligt. Og Libyens styrtede diktator Moamar Gaddafi var kendt for at have en personlig livvagt kun bestående af kvinder.

Flere frivillige

Allerede for et par år siden indførte kasernen at rekrutterne skulle sove på ikke kønsopdelte stuer.

- Giver det nogen udfordringer med så mange kvinder?

- Nej, det gør det ikke. Vi kører bare med flere piger per stue. Vi har ikke oplevet udfordringer endnu, ved at det er så stort et hold. Ved at de har valgt at gøre tjeneste her, har de måske også tænkt mere over det.

Faktisk har næste alle 103 rekrutter på augustholdet meldt sig frivilligt.

- Vi er meget tæt på 100 procent frivillige. Der er nogle enkelte på holdet, som ikke er frivillige.

Til februar starter det sidste hold værnepligtige, som hører under Telegrafregimentet. Til august næste år bliver de værnepligtige underlagt det genopståede Slesvigske Fodregiment, og så skal der bruges 150. Heraf skal en stor del så gerne gå videre og gennemføre Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU), så de kan blive soldater i det nye lette infanteriregiment. Regimentet bliver på næsen 500 mand m/k.