Over 6300 tilmeldte til årets Stafet for Livet

Damparken summer af flittige frivillige, der er ved at gøre klar til årets Stafet for Livet i Haderslev. Formanden tror på flere end 7000 deltagere i stafetten.

HADERSLEV: Om Haderslev i år kommer til at kunne kalde sig for verdens største stafet er måske knapt så sandsynligt, men den kan i hvert fald kalde sig verdens smukkeste, også selv om vejret i dagens løb har afleveret nogle regnbyger, de har nemlig fået kamp til stregen i år, fortæller stafettens formand Børge Koch:

- Stierne er gearet til det i år, og på Damhalvøen har vi indført ensretning, lige som vi har fået tilladelse til at benytte en helt særlig udkørsel til Omkørselsvejen. Og som du selv kan se: Alle stierne holder til det.

Stafet for Livet 2017 blev af mange husket for den silende regn, der dog ikke formåede at skylle de mange deltageres entusiasme væk. I år er der spenderet 200.000 kroner på vand og afløb under jorden, ting som man ikke kan se, men som gør, at man kan forvente en "tørskoet" stafet, trods en enkelt regnbyge eller to.

Selv om der er lidt færre tilmeldte, så er formanden rigtig godt tilfreds.

- Vi skal nok nå over 7000, men man kan da kun være tilfreds, når man går her og kan mærke den gejst der er her. Se lige, hvor mange der har valgt at bruge en fredag eftermiddag/aften på at være her - helt frivilligt, det er da fantastisk, påpeger Børge Koch.