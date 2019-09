Over 5200 tilmeldte: Stafet for Livet i Haderslev bliver igen Danmarks største

Når klokken på lørdag slår 12, så tager mindst 6000 mennesker hul på dette års Stafet for Livet i Haderslev.

Den populære stafet afholdes i Damparken, som ligger midt i byen, og den har siden mandag været under forvandling. 117 hold er tilmeldt til stafetten, og langt de fleste hold etablerer en lejr i Damparken, hvilket gør parken til en særlig oplevelse i den kommende weekend, også for folk, der blot kigger forbi.

De mange hold lægger alle kræfter i at rejse flest mulige penge til Kræftens Bekæmpelse, det gælder også for holdet Torben Clausen A/S, der torsdag middag havde rejst 100.500 kroner. Firmaet er gået "til stålet" overfor sine leverandører, fortæller direktør Helge Godtfeldt:

- Stafet for Livet er en god sag, og vi har desværre også flere medarbejdere, som har eller har haft kræft tæt inde på livet, derfor lægger vi som virksomhed mange kræfter i det. Vi har sagt til vores leverandører, at vi som gode kunder gerne ser, at de gav et pænt bidrag til Stafet for Livet. Langt de fleste har sagt ja. Der er også en del af vores kunder, der har støttet vores hold.

Det er femte gang at holdet Torben Clausen A/S er repræsenteret ved stafetten, og lørdag aften er der mellem 45 og 60 medarbejdere og familiemedlemmer i teltet.