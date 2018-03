Over 500 fogedsager hobede sig op

Det er ikke rart at skulle i retten, heller ikke selvom det er noget så relativt ufarligt som en fogedsag. Alt for mange bliver væk, og de risikerer at blive anholdt. Politiet er klar med endnu en aktion.

HADERSLEV: I sidste uge blev 28 lokale borgere anholdt af politiet. Nogle af dem blev anholdt på deres arbejdsplads. Andre blev hentet hjemme hos familien. Ikke fordi de var hårdkogte kriminelle og havde udestående med politiet. De var bare udeblevet fra møder i fogedretten. Men inden de blev hentet af ordensmagten, havde de faktisk fået flere "advarsler". Først og fremmet en indkaldelse; typisk i e-boks. Derpå havde retten ringet til dem. Nogle havde der også være en stævningsmand ude hos. Men lige meget hjalp det. Derfor varslede politiet i februar, at man havde tænkt sig at hente nogle af dem. De fik endnu en opringning af politiet, hvis det var muligt. Hjalp det stadig ikke; blev de hentet. - Man skal selv sørge for at tjekke sin e-boks og bede om en anden tid, hvis man ikke kan møde op. Det er trods alt nemmere for alle parter, hvis man selv møder op, siger politikommissær Lasse Rasmussen.

På et tidspunkt havde vi over 500 fogedsager liggende bare i Haderslev Kommune. Så vi var nødt til at gøre noget ved det. Politikommissær Lasse Rasmussen