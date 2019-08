Over 11.000 kubikmeter slam fra Haderslev Havn sendt til Aalborg

I foråret blev Haderslev Havn tømt for store mængder af slam. Det viste sig, at slammet i havnen var meget forurenet, og derfor er størstedelen af slammet sejlet til Aalborg til deponi.

15.070 kubikmeter slam svarende til 11,6 millioner mælkekartoner. Så meget blev fjernet fra Haderslev Havn, da man i januar fjernede slam, der havde vokset sig så højt, at det blev til gene for skibsejerne i havnen.

- Det begyndte at blive et problem for lystbådesejlerne, siger leder i Anlæg og Ejendomme ved Haderslev kommune, Thomas McCulloch.

Ved en nærmere analyse af slammet fandt man, at det var forurenet med bl.a. TBT som findes i bundmalingen på skibe. I alt 11.754 kubikmeter slam blev sendt til et deponi i Rærup ved Aalborg, da man fandt ud af, at slammet oversteg grænseværdierne for indholdet af miljøfremmede stoffer i Haderslev Havn.