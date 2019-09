Outlet med børnetøj er rykket ind det tidligere Fakta på Gravene

HADERSLEV: Samme dag som byens nye Name It butik slog døren op til tre-dages åbningsfest, kom der også lys i vinduerne hos det tidligere Fakta på Gravene, der har stået tom siden butikkens lukning i foråret 2018.

Bag den nye Børne Outlet står Jørgen Friis Pedersen, indehaver af Ønskebørn i Haderslev og Vejle.

- Jeg synes, at det var oplagt at åbne outletet en dag, hvor der i forvejen var mange børnefamilier til åbningsfest i byen. Vi har tidligere haft en outlet i Starup i 2017, da Kiwi lukkede, rykkede vi ind i købmandsbutikken, og sidste forår havde vi en lille outlet i Apotekergade. Det, der er godt ved lokalerne her på Gravene er, at det er så nemt at komme rundt inde i butikken, også med barnevogne, og vi har fået plads til flere varegrupper, fortæller Jørgen Friis Pedersen.

På de 600 kvadratmeter er der to afdelinger med henholdsvis pige- og drengetøj, og tøjet på stativerne er sorteret efter størrelser, så man hurtigt kan danne sig et overblik.

- Derudover har vi også fået legetøj, sengetøj og vinterovertøj, og der er også masser af fodtøj. Det hele sælger vi til den halve pris, fortæller Jørgen Friis Pedersen med et smil.

Han har endnu ikke sat en slutdato på outlettet.

- De andre gange, vi har holdt outlet, har de kørt i tre måneder. Vi lukker, når vi ikke synes, at vi har varer til at holde åbent længere, fortæller Jørgen Friis Pedersen.

Lige foreløbig er der masser af restvarer fra de to butikker. Det er primært tøj fra tidligere kollektioner fra de forskellige børnetøjs-brand, men der er også næsten nye varer.

- Vi går løbende og fylder op, så der vil være nye varer i butikken hver dag. Og ellers har er det også gode tilbud fra leverandørerne. For eksempel så kommer der snart et større parti regntøj, fortæller Jørgen Friis Pedersen.

Overvejer du at flytte Ønskebørn fra Jomfrustien til Gravene?

- De strøgkunder, vi ikke får på Jomfrustien, får vi måske ind her, for det er en fantastisk beliggenhed. Omvendt så er vi også glade for at være på Jomfrustien, fordi der er bedre tilgængelighed i bil. Hvis man skal have en barnevogn eller en autostol, vil kunderne helst holde et sted, hvor de er sikre på, at de kan få en parkeringsplads, og det bliver nok svært her, konstaterer Jørgen Friis Pedersen.