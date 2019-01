Orla takker af som butikkernes frontmand

HADERSLEV: I fjor blev det første skridt taget til et generationsskifte i Haderslev Butikker, da der blev valgt fire nye ansigter fra byens butiksliv til bestyrelsen.

Nu har foreningens frontmand gennem otte år, Orla Bryld Mortensen, bebudet, at han går af som formand. Det sker på foreningens generalforsamling tirsdag den 12. marts klokken 18.30 på Kulturhus Harmonien.

Orla Bryld Mortensen begrunder sin beslutning med, at tiden er kommet til et vagtskifte.

Han har været formand i otte år og været med i bestyrelsen gennem 18 år.

- Jeg besluttede allerede ved valget for to år siden, at det var min uigenkaldelig sidste periode som formand, siger Orla Bryld Mortenen.

Han er glad for at stoppe på et tidspunkt, hvor han har fået landet en samarbejdsaftale mellem Haderslev Butikker og Haderslev Erhvervsråd for de kommende fire år.

Aftalen betyder, at erhvervsrådet på Jomfrustien per 1. januar har overtaget driften af Haderslev Butikker.

Men "giftemålet" ændrer ikke ved, at Haderslev Butikker fortsat er en selvstændig forening, og det er nu op til foreningens medlemmer at vælge en ny formand og øvrige medlemmer til den kommende bestyrelse.

På valg er udover Orla Bryld Mortensen også Per Houmann og Claus Witt.

Endnu bejler ingen officielt til formandsposten, og Orla Bryld Mortensen kan ikke sige noget om, bestyrelsen har en kandidat.

- Det er jo den nye bestyrelse, der skal vælge formanden, så det kan jeg slet ikke sige noget om, siger han.

Martin Christiansen fra Crazy Daisy, som blev valgt ind i bestyrelsen i fjor, afviser, at han er kandidat til formandsposten.

Han har ellers ved flere lejligheder gennem årets løb gjort sig bemærket som en fornyelsens mand i foreningen. Blandt andet med afholdelsen af tre VM-arrangementer med storskærm på Gravene i sommer.

- I øjeblikket er jeg ikke kandidat. Jeg har fået nogle opfordringer om at stille op. Men det er noget, man skal overveje grundigt, for der skal også være tid til det, konstaterer Martin Christiansen.

Orla Bryld Mortensen er i dag pensionist, og nu vil han gerne have mere tid til andre interesser.

- Jeg går mange ture og læser mange bøger, og det kan godt være, at jeg finder på noget andet spændende, siger Orla Bryld Mortensen.

Udover formanden er også Claus Witt fra Ret & Råd og Per Houmann fra Vin & Vin på valg til årets generalforsamling.

I årets løb har bestyrelsen mistet en stor kapacitet i Kvickly's varehuschef Lars Skovhus, som fik nyt job som varehuschef i Sønderborg i oktober.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at bestyrelsen finder nogle, der vil tage over efter Orla, uden at den skal ud og ringe på dørklokker. Min mavefornemmelse er, at det går den rigtige vej i foreningen, og det kommer også til at afspejle sig i de kandidater, der stiller op. Vi nye, der kom ind i fjor, har fået videregivet de erfaringer, der har været, siger Martin Christiansen.