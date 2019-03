Orla sagde farvel, og Palle sagde goddag

Tirsdag var der farvel og velkommen-reception for den afgående og nye formand for Haderslev Butikker.

HADERSLEV: Orla og Palle er ikke alene i verden.

Der var fyldt med gæster omkring bordet, da der tirsdag morgen blev budt på rundstykker og kaffe ved en uformel reception hos Haderslev Erhvervsråd på Jomfrustien.

Efter 18 år i Haderslev Butikkers bestyrelse - heraf de sidste otte år som formand takkede den 70-årige Orla Bryld Mortensen af på generalforsamlingen tirsdag den 12. marts.

Nu hedder butikkernes formand Palle Løgstrup, og han er til daglig varehuschef for Føtex i Haderslev.

I anledning af formandskiftet var var Haderslev Butikkers medlemmer og samarbejdspartnere indbudt til reception.

- Jeg har kun fået positive tilkendegivelser på, at jeg er blevet formand. Jeg kan sagntes skille kasketterne af. Det, det handler om for Haderslev Butikker er, at vi står sammen, konstaterede den 47-årige Palle Løgstrup, som ligesom sin forgænger på posten er udstyret med en medfødt optimisme og en god portion humoristisk sans.

Det fik receptions-gæsterne et eksempel på, da butikkernes koordinator Christian Schulz indledningsvis annoncerede, at Palle Løgstrup havde planlagt en 45 minutter lang tale.

Heldigvis var det kun for sjov.

Erhvervsdirektør Gert Helenius holdt en lille peptalk for den afgående formand Orla, som han kaldte "En af vores helte".

- Du er én af dem, der er aktive med hjerte og vilje i vores kommune. Vi to som personer er meget ens. Jeg er måske lidt mere vidtløftig end dig, men når det handler om, hvordan vi skal få turisme og handel til at hænge sammen - så er vi meget enige om tingene, sagde Gert Helenius.

Også Orla selv holdt en lille takketale, hvor han talte rent ud af posen.

- Jeg elsker jo Haderslev - det er ingen hemmelighed!

Han har brændt for arbejdet i Haderslev Butikker, men nu synes han, at der skal friske kræfter til.

- Man kan jo ikke være mere tryg end ved at overlade stafetten til dig, Palle, sagde han.

Som afskedsgave fik Orla blandt andet en billet til Kløften Festival.

- Så kan jeg også komme til festival i år, sagde han og grinede.

Også den 47 årige Palle Løgstrup kender byens liv indefra, da han er opvokset i Haderslev.

Han har i mere end 25 år arbejdet for Dansk Supermarked og bor i dag i Ribe med sin kone og børn.

I april 2018 kom han tilbage til Haderslev for at arbejde som Føtex-varehuschef. Nu vil han så også arbejde for Haderslev Butikker, og ét af hans mål er, at foreningen skal have nogle flere medlemmer.