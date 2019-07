Orkester ønsker Haderslev en SMUK sommer

Tre afdelinger

Grill på Gravene består af tre afdelinger, hvor Forsvarets Musikalske Ambassadører underholder. Før, under og efter koncerten, vil Jønnes Grill sælge pølser fra grillen og fadøl fra hanen. Man håber på solskin og godt vejr, men for en sikkerheds skyld sørger SMUK Støtteforeningen for at stille det store telt op.

René Bjerregaard Nielsen har i en årrække dirigeret SMUK og må fortsat betragtes som en del af SMUK-familien. Han er kendt for sin evne til at lade sit gode humør smitte og få et smil frem på læberne hos alle.

- Det er vores måde at sige tak for den store støtte, vi mærker fra byen. Derfor har vi forsøgt at få så meget godt musik med, som overhovedet muligt, og der er noget for enhver smag, siger Mads Naomi Nielsen.