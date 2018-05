Orienteringsløbere klarede sig godt i pinsen

Haderslev: Orienteringsklubben HTF i Haderslev var for 4. år i træk den klub, som var bedst repræsenteret med 34 løbere til start. De løb i Middelfart og i Faaborg. Der deltog ca. 350 løbere fra ind- og udland. Isabella Skøt vandt klassen for piger under 10 år, og Keld B. Nielsen vandt den ældste klasse, som er herrer over 80 år. Mona L. Rasmussen blev nr. 2 i klassen D-40-44, selvom hun er berettiget til at løbe D-60-64.

Hans Nielsen blev nr. 2 i klassen H-75-79. Samme placering fik Else Sølling i D-75. Lise Termansen deltog kun i Faaborg i klassen D-17-20, hvor Lise i første gennemløb vandt med tre sekunder foran Hedvig Gydesen og var fire sekunder efter Hedvig Gydesen i andet gennemløb.

Jette Klogborg blev nr. 3 i klassen D-45-49, og Ingerlise Finderup Andersen blev nr. 3 i Klassen D-65-69.

Jeppe Andersen blev nr. 6 i den stærke klasse H-21-34, og Maja B. Kristensen blev nr. 6 i den tilsvarende dameklasse.

HTF havde også otte løbere til et tredages løb i Belgien i pinsen.