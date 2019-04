Optræk til konflikt: Suppleant for Benny Bonde vil være formand

Thomas Vedsted, til venstre, bliver midlertidigt byrådsmedlem under Benny Bondes sygeorlov. Billedet er taget ved et valgmøde i 2017. Arkivfoto: Michael Mogensen

Thomas Vedsted (LA) fra Gram er indkaldt som suppleant til byrådet i et halvt år for den sygemeldte Benny Bonde. Han bliver dog ikke automatisk midlertidig formand for udvalget for plan og miljø.

HADERSLEV: Thomas Vedsted (LA) fra Gram er som 1. suppleant for sit parti blevet indkaldt som stedfortræder for den sygemeldte Benny Bonde i Haderslev Byråd i et halvt år. - Jeg regner med at overtage Bennys pladser i byrådet, siger Thomas Vedsted. Gælder det også formandsposten i udvalget for plan og miljø? - Ja, den post vil jeg også overtage, og det er i øvrigt Bennys ønske, at jeg får hans poster, mens han er sygemeldt. Derfor får jeg også hans post i økonomiudvalget. Vi (Liberal Alliance red.) har kæmpet hårdt for de pladser, som vi har fået, så dem giver vi jo ikke bare fra os nu siger Thomas Vedsted. Han er kendt for at have markante holdninger til mange spørgsmål, men det vil man ikke se så meget til, mens han afløser Benny Bonde. - Nej, jeg vil passe butikken og fortsætte de gode ting, som Benny har sat i gang, siger Thomas Vedsted. Mens han selv er sikker på at indtage formandsposten i plan- og miljøudvalget, er andre medlemmer af udvalget ikke så sikre på det. - Der skal jo foretages en omkonstituering, når der er tale om en længere sygemelding, og der er jo borgerligt flertal i udvalget, konstaterer Svend Brand fra Enhedslisten.

Thomas Vedsted Thomas Vedsted er 47 år. Han bor i Gram, hvor han driver firmaet Robust Media.



Thomas Vedsted er formand for Gram Handelsklub.



Han stillede op for Liberal Alliance til Haderslev Byråd ved valget i 2017.



Han har siden været 1. suppleant for sit parti, og nu bliver han vikar i byrådet for Benny Bonde under dennes sygeorlov.

Ikke hensigtsmæssigt Men hvordan ser du på det, hvis flertallet vælger Thomas Vedsted som formand? - Jeg tror ikke, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis han bliver formand, svarer Svend Brandt. Har det noget at gøre med, at han kan have skarpe holdninger til nogle ting? - Det var vist det, som jeg forsøgte at udtrykke på en diplomatisk måde, siger Svend Brandt. Indtil en ny midlertidig formand er valgt, fungerer næstformanden Søren Rishøj Jakobsen (S) som formand. Men han går ikke umiddelbart efter at overtage formandsposten. - Byrådet skal foretage en ny konstituering, og så må vi se, hvem der vælges til formand. Men jeg ønsker sådan set bare, at Benny kommer tilbage hurtigst muligt, siger Søren Rishøj Jakobsen. Udvalgsmedlem Holger Mikkelsen (V) slår fast, at det blå flertal skal besætte formandsposten i Benny Bondes fravær, men han vil ikke sætte navn på. - I en omkonstituering kan et parti også ønske at bytte om på nogle pladser internt, siger Holger Mikkelsen med henvisning til, at Liberal Alliances byrådsgruppe også tæller Malene Ravn Neumann.