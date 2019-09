Oplev hjorten Cæsar brøle i skumringen

Haderslev: Naturstyrelsen Sønderjylland er klar med en brunsttur i Haderslev Dyrehave mandag 23. september kl. 18.30 i selskab med naturvejleder Jens-Jakob Fristed Sørensen og skovfoged Hans-Jørgen Ellemand.

På turen kan man blive klogere på brunstsæsonen hos kronvildtet, der lige nu i gang og kun varer cirka 3-4 uger. I denne periode skal alle kronhinderne (kronvildt-hundyrene) parres af pladshjorten (den stærkeste han). Det foregår ved, at kronhinderne kommer i brunst, og udsender en duft, der "tænder" hjorten. Herefter begynder hjorten at samle hinderne i en flok, samtidig med at han brøler og forsøger at holde andre rivaliserende hjorte på afstand. Brunstperioden er som regel på sit højeste i sidste halvdel af september.

I Haderslev Dyrehave er det Cæsar, der er den ældste og stærkeste hjort. Cæsar er i skrivende stund, så småt begyndt at samle kronhinderne omkring sig, og forberedelserne til det store sceneri er i gang.