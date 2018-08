Oplev det virtuelle univers i Haderslev

Haderslev: "Dit fysiske jeg befinder sig solidt plantet i din dagligstue, men dit mentale jeg er et helt andet sted. Det sidder på bunden af havet, og ser op på en hval, der svømmer forbi. Du har spændt virtual reality-brillerne på og er blevet ført ind i et helt nyt univers, hvor du glemmer alt omkring dig i den virkelige verden".

Sådan beskrives Virtual Reality, og fredag 31. august mellem kl. 17 og 20 er det muligt at få afprøvet, om beskrivelsen er rigtig.

Da kan man nemlig prøve Virtual Reality på Gravene i Haderslev. Uanset hvilke oplevelser, man er til, er der virtuelle oplevelser at prøve.

Man kan sidde på bunden af havet, eller gå planken ud mens vennerne ser med på en storskærm.

Virtual reality er en teknologi, der lader en bruger opleve et computerskabt miljø. VR består typisk af visuelle oplevelser via en VR-brille, men nogle former for virtual reality bruger også lyd gennem højttalere eller hovedtelefoner til at forstærke oplevelsen.

Man kan altså træde ind i en 100 procent virtuel verden, som det er muligt at interagere med.

Man kan prøve oplevelsen mellem kl. 17 og 20 i Winds Bogtrykkeri på Gravene.

