Operationen lykkedes: Nu er Arkil A/S ikke længere på Børsen

Arkil A/S er ikke længere et børsnoteret selskab. Ejernes håb om at tilbagekøbe aktier, så de kunne opnå 90 procent ejerskab, er indfriet.

Hammelev: Brødrene Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil er nu herre i eget hus.

Det fremgør af en meddelelse fra Børsen tirsdag.

Entreprenørselskabet - der er en af landets største - har siden 1978 været børsnoteret, selv om familien har ejet størstedelen af aktierne. Men stigende krav til de børsnoterede selskaber - og risici for bøder, hvis kravene ikke overholdes - er en af grundene til, at Arkil-brødrene har ønsket at komme af Børsen igen.

Derfor tilbød Arkil frem til 27. maj 1.550 kroner for en Arkil-aktie, hvilket er en pris, som aktien aldrig har opnået tidligere. 27. maj gjorde Sydbank antallet af aktietilbagekøb op. Kravet var et samlet ejerskab på over 90 procent, for at familien kunne opnår fuldt ejerskab igen.

Og det lykkedes:

"Alle betingelser for købstilbuddet er nu opfyldt, og J2A Holding ApS vil gennemføre købstilbuddet. Afviklingen af købstilbuddet vil blive igangsat hurtigst muligt. Gennemførelse og afvikling forventes at finde sted den 3. juni 2019", hedder det i børsmeddelelsen.