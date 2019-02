HADERSLEV: Nu begynder manøvren med at sende færre børn til specialundervisning. Skolebestyrelser, fælleselevråd, faglige organisationer og samarbejdsudvalg kan frem til 4. marts komme med kommentater til en model for manøvren.

Penge fra kassen

Denne model er godkendt af udvalget for børn og familier. Specialskolerne, Louiseskolen og Moltrup Skole, skal bidrage til styrkelsen af almenafsnittet, idet de skal gennemføre serviceforringelser i 2019, 2020 og 2021. For Louiseskolens vedkommende drejer det sig om 4.9 millioner i 2019. Moltrup Skole skal finde 300.000 kroner i 2019.

Samtidig har politikerne fundet ekstra midler, da der investeres fem millioner i år og ti millioner i 2020 - det er altså penge, der tilføjes ekstra.

Modellen lægger meget vægt på, at ikke blot midler, men også personale fra specialskolerne flytter med over i almenafsnittet. Det betyder, at stillinger, der slås op på almenområdet, først tilbydes ansatte fra Louiseskolen, rådgivningsteamet samt Kickstart og UTA - Uddannelsen Til Alle. De to sidste er uddannelsesforløb målrettet unge, der på grund af faglige eller personlige problemer ikke kan begynde på en ungdomsuddannelse.

Der ansættes seks praksisvejledere, der skal være til stede ude i klasserne og bistå med at få de børn, der ellers ville blive henvist til specialundervisning, til at kunne være i en almindelig klasse.

Endelig lover politikerne arbejdsro:

- Vi har aftalt, at skolerne skal have en pause fra nye tiltag, som er skal-opgaver, siger Henrik Rønnow (S), udvalget for børn og familier.