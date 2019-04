Opdaget ved en tilfældighed: Domkirke får to Michelin-stjerner

Ingen fra domsognet samt turistaktører var klar over, at Haderslev Domkirke har fået to Michelin-stjerner. Men det skal udnyttes.

HADERSLEV: Stor overraskelse. Ved en tilfældighed har personer fra Haderslev Domsogn og Visit Haderslev erfaret, at Haderslev Domkirke er blevet tildelt to Michelin-stjerner af den franske Michelin-guide.

Flere kilder, som JydskeVestkysten har talt med, var slet ikke klar over, at den franske Michelin-guide også uddeler stjerner til turistattraktioner.

Men som med uddelingen af de eftertragtede stjerner til restauranter foregår det på den måde, at personer fra Michelin-guiden anonymt kommer på besøg.

Så Haderslev har altså haft besøg af personer, som har været inde i domkirken, gået rundt om den flotte bygning - og er blevet imponeret.

- Det skal da udnyttes, når vi markedsfører Haderslev, og ligesom med restauranterne må vi gøre noget for at gøre os fortjent til de to stjerner. Måske vil det gå lidt hurtigere med at få et brunt skilt med domkirken ved motorvejen, siger Jakob Lei, som er vinbonde på Årø og formand for Destination Sønderjylland.