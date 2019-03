Op ad bakke: 20 unge cykler for mere medvind i livet

20 store drenge fra 16 til 23 år har indledt et samarbejde med Løkkefonden. Det handler om cykling, kammeratskab og troen på, at det nytter.

Lars Bo Rasmussen fremhæver, at projektet er rent fondsfinansieret, uden kommunal medfinansiering. Desuden får de tre mentorer ikke noget for deres indsats for de unge. Det er frivilligt arbejde.

Lars Bo Rasmussen er sammen med Bjarne Gerth og Jakob Lauridsen "de voksne", der skal træne og hjælpe de unge gennem et fire måneder langt forløb, der skal ende med, at holdet cykler Danmark rundt i fem etaper. Men målet er meget andet end bare en fysisk kraftanstrengelse.

Fondens formål er primært at hjælpe drenge på kanten tilbage i fællesskabet. Aktivitet som cykling skal give de unge ti vigtige karaktertræk for at kunne klare sig godt i livet:

Mangler lokal støtte

Psykologien bag hele projektet og Løkkefonden er at bringe de unge tilbage på sporet gennem træning, strabadser og godt kammeratskab. De skal lære at bygge hinanden op fremfor at pille ned.

- For mange af dem er det ikke let at tro på, at andre vil hjælpe dem. Derfor lærer vi dem som noget af det første at være venlige og hjælpsomme over for hinanden. Det får de også brug for ude på landevejen, hvor vi alle skal hjælpe og trække hinanden hjem, siger Lars Bo Rasmussen, der selv har cyklet i cirka fem år og blandt andet gennemført alpeløbet La Mamotte på 180 kilometer og tre franske Tour-bjerge.

Men lige nu står de tre mentorer og mangler lokale virksomheder, der vil cykle med, åbne dørene til et virksomhedsbesøg eller ligefrem lave aftaler om lærepladser eller job til de unge. Det er ikke penge, der mangler, men lokalt engagement i de unge.

- Anonyme givere har sørget for, at vi får dækket alle udgifter til 20 cykler og alt, hvad der ellers koster. Men vi mangler lokale virksomheder, der vil åbne dørene, tage en cykeltur med os eller lave andre konkrete aftaler om at give nogle af de her unge mennesker en chance. Jeg lover, at virksomhederne får nogle af de mest loyale unge mennesker, de overhovedet kan få. For når de først får vist den tillid, så skal de nok kvittere, siger Lars Bo Rasmussen.