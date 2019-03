Only rykker ind i det tidligere Matas på Gravene

To år efter åbningen i Storegade 19, er tøjbutikken Only klar til at pakke flyttekasserne.

HADERSLEV: Der var stort ryk-ind af kvinder, da Haderslev i februar 2016 igen fik en Only-butik.

Only genåbnede i Storegade 19 efter flere års fravær i byen.

Nu skal flyttekasserne findes frem igen.

I butikken bekræfter personalet, at det er Only, der rykker ind i det tidligere Matas på Gravene 21. Nu er der også kommet et "udlejet" skilt i vinduerne, og det har for alvor sat gang i snakken ude i byen.

- Ja, det er os, der skal derned. Det er svært sådan noget hemmeligt i Haderslev, konstatererede butikschef Michelle Clausen med et smil, da avisen stak hovedet ind i butikken i Storegade.

Ifølge avisens oplysninger genåbner Only i de nye og større lokaler på Gravene engang i april.

Håndværkerne er rykket ind.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Only-kædens landechef Caroline Haarder inden redaktionens slutning.

Only er en del af Bestseller-koncernen, der også driver Vero Moda i Storegade 14.

Vero Moda har også fået kig på Gravene, hvor butikken åbner pop-up butik i den gamle Fætter BR torsdag-fredag-lørdag den. 28.-30. marts.

Vero Moda har før haft pop-up butik i det tidligere Miss Poppins på Gravene.

Only's flytning følger meget godt tendensen om, at butikkerne rykker tættere sammen i bymidten.

For et år siden flyttede tøjbutikken Happy Huntning fra Torvet til Gravene.

- Vi er så glade for at være flyttet herned på Gravene, hvor vi har fået mange flere strøgkunder, lød det fra butikschef Grethe Gravesen i forbindelse med Happy Huntnings fejring af et års fødselsdagen på Gravene forleden.