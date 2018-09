HADERSLEV: Torsdag lavede politiet et tjek på Erlevvej, som der er planer om at ændre til en såkaldt to-minus-en-vej helt til Marstrup. Konklusionen var, at mange kører for stærkt på strækningen, der har en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. 30 bilister kan forvente en bøde. Otte af dem et klip oveni. Den hurtigste kørte 97 km/t.