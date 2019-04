Omstridt politiker: Kommunen har politianmeldt mig

Enhedslistens Mogens Rerup er torsdag blevet politianmeldt af Haderslev Kommune for overtrædelse af straffelovens paragraf 119a, der kan medføre bøde eller give op til to års fængsel.

Enhedslistens kontroversielle byrådsmedlem fra Haderslev, Mogens Rerup, er torsdag blevet politianmeldt af Haderslev Kommune for chikane af offentligt ansatte.

Det oplyser Mogens Rerup sent torsdag aften på sin Facebook-profil. Ifølge en meddelelse fra kommunaldirektør Willy Feddersen, som Rerup viderebringer, kommer politianmeldelsen på baggrund af en beslutning i økonomiudvalget tirsdag og på baggrund af et samarbejde mellem Haderslev Kommune, Kommunernes Landsforening og en advokat.

Mogens Rerup skriver, at han torsdag blev orienteret om anmeldelsen af overtrædelse af straffelovens paragraf 119a af borgmester H. P. Geil. Paragraffen siger, at den der krænker personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.