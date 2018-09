Omrejsende håndværkere rev tagrenden ned

SKOVBY: Politiet advarer mod en gruppe omrejsende håndværkere. Denne gang er det ikke tvivlsom asfalt, de lægger. De tre mænd, som talte en blanding af tysk og engelsk, henvendte sig onsdag ved et hus på Skovbyvej.

En 72-årig kvinde tog imod, men hun havde ikke bestilt håndværkere. De tre mænd insisterede på at udskifte kvindens tagrende. Og inden der var lavet nogen som helst aftale, gik de i gang med at rive den gamle ned og sætte en ny op.

Kvinden vidste ikke, hvad hun skulle gøre, hun protesterede forgæves. Mændene ville have 2500 kroner for arbejdet. Det nægtede hun at betale. Men det hele endte med, at hun gav dem 1500 kroner og truede med politiet.