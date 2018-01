Omkørsel respekteres ikke, men folk kører pænt ved skolerne

Mandag fik 12 bilister bøder for at ignorere skiltningen på Ny Erlevvej. Tirsdag var den gal igen.

HADERSLEV: Her i uge 2 laver politiet færdselsindsatser ved skolerne. Mandag og tirsdag kørte alle pænt. Men da betjentene mandag rykkede kontrollen ned på Ny Erlevvej, hvor Provas lige har påbegyndt kloakarbejde og spærret den ene vejbane to steder, gik det galt. 14 fik bøder.

12 bilister respekterede ikke indkørselsforbuddet og kørte mod kørselsretningen. To bilister mere blev skrevet. Den ene for at tale i håndholdt mobiltelefon. Den anden kørte slet ikke, men efterlod sin bil i tomgang. Det er forbudt, for man skal sikre sit køretøj, når man forlader det.

Hullerne i Ny Erlevvej og afspærringerne vil være der til sidst i marts, så bilisterne må hellere vænne sig til omkørslen. Igen tirsdag skrev politiet flere bilister for forseelsen.

Provas er i gang med at lave en større kloakledning på grund af de øgede regnmængder. Men først skal grundvandsspejlet sænkes. Derfor skal der pumpes i nogle uger. Derpå skal der bankes spunsvægge ned. Og så kan man begynde at bore et større hul sidst i januar. Og det tager også tid.

- Vi kan kun bore ti meter om dagen, forklarer projektingeniør Camilla Schrold.

Om to-tre uger bliver det lidt mere kompliceret. Så spærres der også af på den modsatte side af Omkørselsvejen, så man kan arbejde videre der. Det giver en vognbane mindre.

I mellemtiden ledes en del af trafikken altså omkring Erlev Bjerge.