Olga fejrede 80 år med ishockey

For Olga Nielsen var der kun et rigtigt sted at tilbringe sin 80 års fødselsdag, og det var i Frøs is-arena, hvor SønderjyskE vandt over Aalborg i semifinale slutspillet.

VOJENS: Ishockeykampen mellem SønderjyskE og Aalborg var ikke mange minutter gammel, før end speakeren gjorde en næsten fuld hal opmærksom på, at Olga Nielsen fra Vojens havde valgt at fejre sin 80 års fødselsdag i hallen.

Det indbragte varme klapsalver fra alle tilskuerne, og Olga, der i dagens anledning så kampen fra en skyboks, blev meget rørt.

- Jeg har faktisk ikke tid til at snakke med dig lige nu, fordi spillet er jo i gang, sagde Olga.

Hun fik dog tid til at vise den flotte spillertrøje som hun havde fået fra SønderjyskE med sit eget navn på ryggen sammen med et halstørklæde, som hun var så taknemmelig for.

- Er det ikke fantastisk? Det her er mit liv, Ove (hendes mand, red.) og jeg har været en del af ishockeyen i 45 år, og jeg er glad for at holde min fødselsdag her, sagde Olga, der dog ikke havde skyboksen for sig selv.

Ove, sønnen Jesper og hans kone Lotte, var der sammen med Olga og Oves datter og svigersøn, Gitte og Henrik Kahl, som havde deres søn Patrick med, Olgas yngste barnebarn.

I pauserne kiggede nære venner og naboer forbi. Blandt andre lille Lukas på otte måneder, som er en af Olga bedste venner.