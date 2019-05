Også rundt om Anette

Maden

Når Hertug Hans Festival inviterer til historisk taffel, er det Anette Winther Prip, der agerer køgemester og kreerer menuen. Hun elsker nemlig at lave mad og kræse for sine gæster. Hun elsker også at eksperimentere, så når hun går i køkkenet forud et gæstebud derhjemme er det med tre kendte retter og en ukendt på menukortet.

Ved det historiske taffel er menuen med tydelig reference til renæssancetidens krydrede køkken, hvor kanel, ingefær og andre urter og krydderier fra nær og fjern var en vigtig bestanddel.

- Det skal være så autentisk som muligt, siger Anette Winther Prip, der kan bruge lang tid på at studere historiske kogebøger for at finde retter, der passer til taflet. Især er hun begejstret for den nu afdøde madhistorikers Bi Skaarups bøger, der giver læserne et godt indblik i eksempelvis opskrifter og køkkenhistorie fra Christian 4.s tid.

Børnene

Børnene i Anette Winther Prips klasser betyder uendeligt meget for hende. Hun er meget glad for sit arbejde og den mulighed, hun som lærer har for at være med til at åbne børnenes øjne og lade dem se den store verden og de nære omgivelser. Også når det gælder kunst, kultur, musik og håndarbejde.

- Det er vigtigt, at de ser lidt længere ud end deres egen næsetip, og det er også vigtigt, at de får oplevelser. Derfor tager jeg dem med til optoget i Hertug Hans Festival, og vi kører også med tog til jul i Den Gamle By i Aarhus, tog er ikke nogen selvfølge. Lige om lidt skal 3. årgang på lejr i min have i Halk, det glæder jeg mig også til. Vi skal bo i telt og hygge os.

Afslapningen

Livet er travlt, men der skal også være tid til afslapning. Sommerhuset i Halk med den store have er frihed for Anette Winther Prip. Det er en god bog, et godt glas vin og en god bog - gerne historisk - også. Vinrejser og den årlige tur til middelaldermarkedet på Spøttrup Borg, hvor bukser og skjorter i en uges tid bliver skiftet ud med middelalderkjolen giver også ro og lader op til hverdagen hjemme i Haderslev. For fire år siden blev hun farmor for første gang til Liva, og Emil er siden kommet til. At være sammen med børnebørnene, der bor i Høruphav, har meget høj prioritet. Her slapper hun også af.