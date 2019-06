Østeuropæisk tyvebande var i Haderslev flere gange

De professionelle indbrudstyve brugte blandt andet ofrenes pudebetræk til at slæbe rov for millioner af kroner væk. Kolding og Aabenraa havde også besøg af dem.

HADERSLEV: Omrejsende professionelle indbrudstyve fra Rumænien og Moldova har ifølge Fyns Politi flere gange været i Haderslev. Fem mænd fra banden har siden 9. marts siddet varetægtsfængslet, som mistænkte for adskillige hovedsageligt villaindbrud for flere millioner kroner begået på Fyn og store dele af Jylland. Ud af de foreløbig 36 opklarede indbrud blev de fem begået i Haderslev. Det var den 18. februar på Rosenbakken og Tjørnebakken, den 20. og 26. februar på Tyrsvej og den 5. marts igen på Tjørnebakken. Den sidstnævnte dag begik banden tilsyneladende også et indbrud i Aabenraa på Faverhus. Men også nabobyen mod nord har døjet med banden. I Kolding er de mistænkt for syv indbrud begået 16., 20. og 24. februar på henholdsvis Trapholtparken, Stranden - to indbrud - og Fjordvej. Sidstnævnte vej vendte de tilbage til 4. marts. Den 7. marts var der to indbrud på Skolevænget.

"Til minde om din fader" står der på dette lommeur fra tyvebandens rov. Uret har også en sønderjysk forbindelse, for inderst står der "Den sønderjyske fond". Foto: Politiet

Tip fra ofrene Under grundlovsforhøret blev banden ikke sigtet for alle indbruddene. Men tip fra ofrene har bragt antallet op. Der kom 50 henvendelser, da politiet den 15. maj offentliggjorde fotos af en stor mængde tyvekoster. - Der er tale om en sag med meget store mængder tyvekoster. Vores efterforskere fandt umiddelbart frem til 29 gerningssteder, men derefter valgte vi at gå ud med billeder af et udvalg af de mange effekter, vi ikke kunne stedfæste. Og det gav pote. Syv forurettede kunne på billederne genkende deres ejendele, og dermed kan vi nu sigte de varetægtsfængslede i sagen for yderligere syv indbrud, forklarer vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi Fremgangsmåden ved indbruddene var tit den samme. For eksempel benyttede tyvene i flere tilfælde pudebetræk fra de ofrenes senge til at bære tyvekosterne væk i. Men politiet har stadig brug for hjælp til at opklare sagen. For banden havde flere tyvekoster, som politiet stadig mangler gerningssteder til. - Der er stadig tyvekoster på de udsendte billeder, hvor vi mangler at få kontakt med de rette ejere.

Endnu en æske fra "Juveler Fahrendorff Haderslev" blandt tyvekosterne. Foto: Politiet

Smykker pakket efter metalværdi Sagen begyndte at rulle efter et konkret tip. - Tippet førte politiet til to ejendomme på det vestlige Fyn, hvor de fem sigtede var i gang med at pakke omfattende mængder af tyvekoster; formentlig med henblik på at sælge dem i Rumænien. De mange smykker var nøje pakket i poser efter deres metalværdi, oplyser Jesper Pedersen. Politiet skønner, der lå tyvekoster til en værdi på flere millioner kroner på stedet. Alene fra et enkelt af gerningsstederne var der tyvekoster for et større sekscifret beløb. Tyvene opholdt sig alle lovligt i Danmark. To var ansat på en fynsk virksomhed udenfor bymæssig bebyggelse. Enkelte indbrud blev begået i lejlighed og udhus/redskabskure. Banden har tilsyneladende opereret siden midten af februar. De andre identificerede gerningssteder ligger i Vejle, Hedensted, Fredericia, Horsens, Aarhus og på den vestligste del af Fyn.