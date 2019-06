Ølyoga er blevet et kæmpehit på Kløften

Deltagerne i årets ølyoga-sessions var enige om en ting: Man får et kærligt forhold til sin øl, når man fokuserer på den, mens man står i lotusstilling.

HADERSLEV: Anne Dorthe Schmidt havde ventet et helt år på at deltage i øl-yoga på årets Kløften Festival.

Disciplinen fik debut på sidste år Kløften Festival, men da nåede hun det ikke, og det havde hun ærgreret sig over lige siden. Derfor var det topprioritet i år.

- Det var så sjovt og festligt, og det var faktisk svært at balancere med øllen. Jeg håber, jeg når en tur mere i morgen, lo Anne Dorthe.

Og ja, det er blevet en dundrende succes. en succes, der er kommet helt bag på yogainstruktør Tina Ahmt:

- Jeg blev meget overrasket over, hvor mange mennesker der dukkede op og deltog sidste år, og i år har vi udvidet til fire omgange.

En ung fyr, der havde prøvet øl-yoga et andet sted, forklarede sine venner, at man var i tæt kontakt med sin øl, når man skulle hæve den højt over hovedet, holde den ud fra kroppen og bare fokusere på den.

Hvis man fredag gik glip af øl-yoga, er der endnu en chance lørdag fra klokken 13 til 13.20 eller klokken 14.30 - 14.50.