Den nye supercykelsti mellem Teaterstien og Nørregade ligger mellem to mure - rutebilstationens og en mur syd for stien. Der er lys, men ingen synlig kontakt mellem rutebilstationen og cykelstien. Et forslag om at rive muren ned og erstatten den med hærdet glas ved hjælp af penge fra tryghedspuljen bliver dog ikke til noget. Pengene skal gemmes til at betale for videoovervågning i Nørregade. Foto: Inge Rogat Møller

Et forslag om at rive rutebilstationens mur ned og skifte den ud med hærdet glas for at øge trygheden på både rutebilstationen og den nye supercykelsti bliver ikke til noget.

Haderslev: Politikere i økonomiudvalget vil hellere satse på mere videoovervågning i Nørregade end øge trygheden generelt i det indre Haderslev - blandt andet ved rutebilstationen og den milliondyre nye supercykelsti. På det seneste møde i byrådets økonomiudvalg besluttede politikerne nemlig at se bort fra nogle forslag, som er fremkommet efter møder i forskellige kriminalpræventive fora som eksempelvis lokalrådet. Her havde man blandt ønsket, at der skulle gøres noget ved den lange mur, der skiller rutebilstationen og den nye supercykelsti mellem Teaterstien og Nørregade.

I den forbindelse er der fremsat tre forslag:

Ændring af rutebilstationens mur.

Streetart/greenart på cykelstien bag rutebilstationen.

Haderslev Kommune har i 2018 afsat en pulje på 500.000 kroner, som skal gøre bestemte problematiske områder mere indbydende og skabe gode faciliteter og oversigtsforhold, så borgerne føler sig trygge.

Tryghedsvandring På en såkaldt tryghedsvandring i august sidste år foreslog det kriminalpræventive råd, at den nuværende stenmur ved rutebilstationen erstattes med hærdet glas, der visse steder er gennembrudt, så der er adgang til cykelstien og rutebilstationen fra begge sider. Det sker på baggrund af, at busstationen i de senere år har været skueplads for en lang række kriminelle handlinger fra hashhandel til vold. Ifølge forslaget vil hærdet glas skabe tryghed for både dem, som passerer cykelstien og for de passagerer, der venter på en bus. Man vil nemlig ikke kunne skjule sig. "Det vil øge opdagelsesrisikoen, hvis personer overvejer at foretage sig kriminel aktivitet langs muren. Derudover vil det medføre en øget gennemstrømning af borgere, hvilket bidrager til den subjektive tryghed og naturlig overvågning, da man ikke bliver isoleret mellem to mure, når man benytter cykelstien." står der i begrundelsen.