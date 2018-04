Økokøer holder fest på Gram Slot

Vojens: Gram Slot byder den 15. april velkommen til Økodag. Det er de økologiske køers forårsfest. Det er den dag, hvor økologiske landmænd over hele landet lukker deres køer på græs efter en lang vinter i stalden. Gram Slot, der driver et stort økologisk landbrug, åbner denne dag også stalddørene for alle, der har lyst til at være med til denne festdag. - Vi ser det helt bogstaveligt som en festdag. En festdag for køerne og for os. Der er ikke noget bedre end at se køers glæde over at blive lukket på græs, indsnuse den friske luft og være i det element, de oprindeligt kommer fra, nemlig naturen. Jeg har lukket køer på græs i næsten 50 år, og hver gang er glæden for mig lige så stor som køernes, fortæller Svend Brodersen i en pressemeddelelse.

Han er landmand og opvokset på en kvæggård.