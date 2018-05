Ø-bo skal sætte kursen i den lokale turisme

Aarø: Svend Brodersen valgte på Destination Sønderjyllands generalforsamling i april at trække sig som formand for det sønderjyske turismesamarbejde.

Det oplyser turismesamarbejdet destination Sønderjylland i en pressemeddelelse.

- Destination Sønderjylland er kommet rigtigt godt fra start og jeg har været glad for at bidrage til, at vi har fået skabt et stærkt og forbilledlig turismesamarbejde i Sønderjylland. Samtidig er Gram Slot i en rivende udvikling, og jeg har behov for at kunne fokusere mere på driften af min egen virksomhed. Derfor synes jeg, at tiden var inde til at overlade roret til en anden fortæller Svend Brodersen.

På et konstituerende bestyrelsesmøde den 21. maj valgte en enig bestyrelse Jakob Lei, der til dagligt ejer og driver Aarø Vingård på Aarø som ny bestyrelsesformand. Han emner, der er et øget potentiale i de mindre turismevirksomheder, som skal fortælles bedre.

- Destination Sønderjylland er nået rigtig langt og jeg glæder mig til at være med til at fortsætte den udvikling, som destinationen har stået i spidsen for. Jeg drømmer især om, at vi i regi af samarbejdet, kan involvere flere af de små virksomheder i Sønderjylland og hjælpe med en øget professionalisering bl.a. ved at kigge på den kommunikation, der foregår via deres egne kanaler, siger den nyvalgte formand.

Destination Sønderjylland er et turismesamarbejde imellem de fire sønderjyske kommuner, Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.Bestyrelsen består af syv medlemmer samt to observatører.De fire sønderjyske borgmestre er repræsenteret i bestyrelsen.Organisationen blev etableret i 2015 har kontor i Sønderborg. Organisationen arbejder med udvikling, markedsføring og afsætning inden for det sønderjyske turistområde.