Uorden i journalerne har været skyld i, at bostedet Odinsgård har fået fem påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Nils Meilvang/Scanpix

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt fem påbud til Odinsgård i Vojens. Den er gal med medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger, journalføring, samtykke og instrukser om blandt andet håndhygiejne. Ifølge direktør ved Haderslev Kommune er fejlene siden blevet rettet op på.

VOJENS: Det er ikke småting, bostedet Odinsgård i Vojens skal rette op på, hvis institutionen skal af med de påbud, som Styrelsen for patientsikkerhed har udstedt. Under et kontrolbesøg 18. marts i år udstedte styrelsen fem påbud, da der blev fundet mangler ved journalisering af medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger, journalføring, samtykke og instrukser om blandt andet håndhygiejne. - Det tager vi meget alvorligt, og derfor har vi også umiddelbart efter tilsynet rettet fejlene til, siger direktør for voksen- og sundhedsservice ved Haderslev Kommune, Rolf Dalsgaard Johansen. Der er ifølge Rolf Dalsgaard Johansen en simpel fejl, som er årsag til, at rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed overhovedet er kommet ud. Styrelsen for Patientsikkerhed plejer nemlig at sende tilsynsrapporter til kommentering før udsendelse. Her kan de besøgte steder fortælle, om der er rettet op på de de udstedte påbud. - Af en eller anden grund er det ikke sket her. Hvis vi havde fået rapporten til kommentering, så havde vi kunne oplyse om, at vi var i fuld gang og stort set har implementeret de bemærkninger, styrelsen havde, siger direktøren. Odinsgård er et bosted for 32 mænd og kvinder med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 22-74 år.

Hurtig håndtering Styrelsen for Patientsikkerhed vil lave et fornyet tilsyn på Odinsgård. Ifølge Rolf Dalsgaard Johansen vil det vise, at problemerne er blevet rettet op. - Det vil overraske mig meget. De fejl, som er noteret, er noget, vi kan tage hånd om her og nu, og det har vi også gjort, siger han. Han vurderer, at sagen havde haft en hel anden karakter, hvis Odinsgård havde fået påbud om manglende omsorg for beboerne eller dårligt arbejdsmiljø. - Her er der er tale om arbejdsgange, som vi kan sætte os ned med vores dygtige medarbejdere og få lavet og komme videre. Derfor har vi også ret hurtigt kunne tage hånd om tingene, siger han.

Ingen fare for patientsikkerhed Formanden for Pårørenderådet, Mogens L. Lindved, er også af den overbevisning, at fejlene er rettet op. Da tilsynsrapporten ikke er kommet til kommentering, mener han, at den tegner et forkert billede af Odinsgård. - I kraft af at de ikke har fået svaret, så ser det meget grelt og larmende ud. Men så vidt jeg er orienteret, så har jeg ingen grundt til at tro, at der er fare for patientsikkerheden, siger han. Odinsgård er en arbejdsplads, som i Rolf Dalsgaard Johansens optik huser mange dygtige mennesker. Selvom fejl skal minimeres, er de ifølge direktøren en del af det at være menneske. - Hvis vi ikke skabte plads til, at der kan ske fejl, som vi også får udbedret, så tror jeg, at vi ville være en dårlig arbejdsplads, siger han.