- Det er jo en individuel sport, så det er vigtigt, at alle får en succes ud af at være med, siger Rikke Eder fra Haderslev Bueskyttelaug.

Mens de tanker ny energi med lidt brød og vand, er mange af de andre børn linet op på en række på tværs. Alle med bue og pil i hænderne. Nogle skyder med lethed pilen afsted mod skiven, mens andre skal have lidt instruktion fra hjælperne

Stævnet foregår over tre dage, og torsdag var det 5. klasselever fra Lagoniskolen i Vojens og 6. klasseelever fra Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, som dystede.

HADERSLEV: Cirka 100 skolebørn spændte torsdag buen hårdt. Men det var også nødvendigt, for de deltog nemlig i et OL-stævne, nærmere betegnet Skole-OL i bueskydning på Haderslev Bueskyttelaugs baner ved Ejsbølvej.

Skole-OL består af flere sportsgrene, som børn fra 4. til 7. klasse kan dyste i. I disse uger holdes der Skole-OL i bueskydning i Haderslev.Det er andet år, at Haderslev Bueskyttelaug er vært for Skole-OL i bueskydning. Konkurrencerne er baseret på disse værdier: Fællesskab, færdighed og fairplay.

Præmie på højkant

Men selv om OL-stævnet er for alle, er det en konkurrence, og der står en fornem præmie på højkant for både 5. klasserne og 6. klasserne fra de deltagende skoler fra Haderslev Kommune.

Præmien er deltagelse i OL-finalestævnet, som holdes i Ceres Park og Arena i juni.

- De enkelte klasser får deres pointgennemsnit at vide efter vores stævner. Men hvilke to klasser, som vinder, får de først at vide, når vi kommer ud til skolerne og overrasker dem med vinderpræmien, fortæller Rikke Eder.

Men en eventuel deltagelse i OL-finalen tænker Yen Le og Louange Abimana ikke så meget over, mens de deltager i konkurrencen i Haderslev. De skyder først et par træningsskud, inden det gælder kampen om point, hvor alle børn skyder fire runder med tre skud i hver.

- Vi skal sådan lige øve os på at holde buen rigtigt - så den ikke ligger for lavt eller for højt, når vi skyder. Og så skal man stå rigtigt på jorden, siger de to piger inden deres første konkurrenceskud.

Den eneste, som må opholde sig på banen under skydningen, er Robert Meck fra Haderslev Bueskyttelaug. Han giver ordre, når børnene må løbe til skiverne for at hente deres pile, men ikke alle er lige gode til den disciplin.

- Der er nogle af drengene, som ikke er så gode til at trække pilene ud af skiverne. Så de pile må pigerne gerne hjælpe drengene med at hive ud, råber Robert Meck til stor moro for børnene.