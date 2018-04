OCR: Gram-brødre udfordrer alle til at dyste mod dem på forhindringsbanen

Gram: Det sidste par år har brødrene Michael og Nicolai Schjøtt fra Gram kæmpet for at blive blandt de bedste OCR-løbere i Danmark og i udlandet. Den 21. april er det dog ikke eliten og podieplaceringer, de har fokus på, men derimod at give alle fra lokalområdet mulighed for at løbe med dem. På Winthersvej 29 er de fra kl. 10-15 klar til at give alle, der har lyst, en sjov oplevelse. OCR står for Obstacle Course Racing. - Vi har lavet en lille bane hjemme hos vores far, hvor alle får mulighed for at prøve nogle af de mest kendte forhindringer fra OCR-verdenen. Vi har naturligvis bygget det hele selv, fortæller Nicolai Schjøtt i en pressemeddelelse. Det koster 150 kroner at deltage. 50 kroner vil gå til FundRacers, som indsamler penge til kræftramte børn. De sidste 100 kroner går til Michael og Nicolais første store eventyr i 2018, nemlig 24 Hour Enduro World Championships i Australien. Michael Schjøtt er desuden udtaget til det Danske National Hold, som skal deltage i World Team Challenge.