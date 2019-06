Nyudklækket lærer: Mia har bekæmpet sin ordblindhed

- Både min far og mine brødre er ordblinde, så vi har altid haft et stort fokus på det i familien, siger Mia.

- Engang ville jeg være butiksassistent, fordi jeg så kunne leve i fred med min ordblindhed, men jeg har så meget stædighed, at jeg valgte at tage kampen op og blive lærer. Jeg ville gerne arbejde med undervisning, fortæller Mia Hurth Larsen.

Det er da drømmen at komme til at arbejde på en efterskole for ordblinde. Jeg tænker, at jeg kan hjælpe bedre, fordi jeg selv har prøvet det.

Eksamen sluttede med emnet "hvordan man kan bruge poesi til at udvikle børns forståelse for sproget". Foto: Ludvig Dittmann

Gerne folkeskole

Mia er i dag så god til at håndtere sit lille handicap, at hun ikke er bange for at tage et job i en almindelig folkeskole. Hun er bevidst om, at hun skal være særlig omhyggelig. Alligevel ser hun det ikke som et tabu.

- Nej, jeg har ikke tænkt at skjule det. Jeg vil også skrive det i en ansøgning for mange af mine medstuderende kan slet ikke se på det, jeg skriver, at jeg er ordblind, fortæller Mia Hurth Larsen.

Hun oplevede som barn at være meget alene i skolen med sin ordblindhed. Hun var genert og stille, så det var svært.

- Det var først, da jeg kom på skole for ordblinde på Store Andst Efterskole, at jeg fik selvtilliden til at leve med det. Det gjorde en afgørende forskel for mig, husker Mia.