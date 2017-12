Nyt talentcenter skal sikre bredere talentudvikling

Alle med et talent skal have muligheden. Det er filosofien bag Talentcenter Haderslev, der etableres på den anden side af nytår - i starten med fokus på sport, musik og sang. Haderslev skal være et godt sted at være talent, lyder det fra den nye leder.

Haderslev: Talentudviklingen i Haderslev Kommune skal ikke kun involvere sport og idræt. I forvejen eksisterer Haderslev Idrætsakademi og de såkaldte talentklasser på Sdr. Otting Skole, men fremover bliver de samlet under navnet Talentcenter Haderslev, der ligeledes kommer til at omfatte Sønderjysk Motorsportsakademi. Det skal øge samarbejdet mellem de forskellige talentmiljøer, ligesom det skal gøre udviklingsmulighederne for talenter på andre områder end sport, musik og sang bedre. - Det handler om, at alle, som har et talent, skal have muligheden. Vi har nogle rigtig gode udviklingsmiljøer inden for fodbold, sang, ishockey, musik og så videre, og nu bliver det hele samlet, siger Morten Nørby Poulsen, der bliver ny leder af Talentcenter Haderslev. Han fremhæver, at idrætsakademiet især har været dygtige til at udvikle talenter inden for holdsport som håndbold, ishockey og fodbold. De erfaringer er allerede overført til talentklasserne med fokus på sang og musik, men Morten Nørby Poulsen håber også på inspiration den anden vej. - Sang og musik har haft en kæmpestor tradition i Haderslev og kan bidrage med, at det er mere individuelt fokuseret. Jeg tror, at vi kan komme et skridt længere med den passion, der findes i de individuelle musikere, sangere og idrætsudøvere, siger han. - Det er i forvejen et godt sted at være talent inden for sporten, og det skulle gerne være meget tydeligere inden for andre områder også.

Talentcenter Haderslev Morten Nørby Poulsen bliver den nye leder for Talentcenter Haderslev. Han har tidligere været elitekoordinator i Haderslev Kommune.På Sønder Otting Skole har det som noget nyt i 2017 været muligt for eleverne at blive optaget i talentklasser inden for sang, musik og sport. Inden da har der i cirka 10 år eksisteret særlige idrætsklasser på skolen.



For at blive optaget i en talentklasse skal eleverne være tilknyttet en musikskole eller Haderslev Sangakademi.



Haderslev Sangakademi blev oprettet i 2013 med udgangspunkt i drenge- og pigekoret i Haderslev Domkirke.



Haderslev Musikskole har i flere år haft et talentforløb for særligt dygtige elever, ligesom de afholder grundkurser som forberedelse på at blive optaget på Musikkonservatoriet.

Andre platforme end sport Dermed åbner den nye leder altså op for, at Talentcenter Haderslev ikke kun skal arbejde med talenter inden for de nuværende områder. - Der er ingen, der siger, at det slutter ved sang, musik og sport, men det er her, vi er nu. Vi vil i højere grad få mulighed for at hjælpe talenter på andre platforme end sport, siger han. - Selve talentcenteret skal gerne omhandle al talent. Derfor bliver en af Morten Nørby Poulsens opgaver at skabe en tydelig rød tråd mellem idrætsakademiet og talentklasserne. Eksperterne på idrætsområdet, som han kalder for nogle af de bedste i Danmark, skal folde deres ekspertise ud på andre områder også. - Det handler om, at vi skal bygge sammen i stedet for at bygge hver for sig, siger han.

Ny bestyrelse Med etableringen af det nye talentcenter, bliver der også oprettet en ny bestyrelse. Her vil klubrepræsentanter, som bliver valgt i løbet af foråret, optage fem af pladserne. - Klubberne, som gør et kæmpestort stykke arbejde, kommer nu tættere på beslutningerne. De får endnu større indflydelse, end de hidtil har haft, siger Morten Nørby Poulsen. Haderslev Kommune har været elitekommune inden for Team Danmark siden år 2007 med ishockey, håndbold og fodbold som prioriterede sportsgrene. Ifølge Morten Nørby Poulsen er etableringen af Talentcenter Haderslev et forsøg på at gå et skridt videre ved at samle kræfterne.