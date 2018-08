Nyt sundhedscenter slår dørene op den 16. august

Haderslev: Den 16. august er der officiel indvielse af Sundhedscenter Haderslev. Det sker kl. 15-17. Huset indeholder regionale, kommunale og private tilbud, som skal tiltrække brugere fra hele regionen.

Sundhedscentret indvies med taler af borgmester H.P. Geil og regionsrådsformand Stephanie Lose. Derudover vil der være taler af udvalgsformand Børge Koch fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune, og udvalgsformand Thies Mathiasen, Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark.

Derudover vil kunstneren Kristian Vodder fortælle om sin udsmykning af huset.

Efter talerrækken vil der være en let forplejning og mulighed for at se hele huset. Alle er velkomne. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i indvielsen, men gerne vil have et nærmere kig på sundhedscentret, så vil der i september være et åbent hus-arrangement, hvor der også vil være god mulighed for at komme rundt og se nærmere på faciliteterne.

Sundhedscentret på Clausensvej er på godt 5.000 kvadratmeter.

Kommunen er flyttet ind med sundhedspleje, sygeplejeklinik, brugerhus, misbrugscenter, socialpsykiatri, træning og forebyggelse.

Regionen er flyttet ind med lokalpsykiatri, jordemodercenter, vagtlæge, røntgen.

Derudover er der træningsrum, mødefaciliteter og køkken. Foruden de regionale og kommunale tilbud er der også blevet plads til en ørelæge, børnespeciallæge, fodklinik og et privatpraktiserende lægehus.