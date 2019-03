Nyt kø-tilbud for bogelskere

HADERSLEV: Hvis det går som sidste år, har Haderslev Arkiv- og Museumsforening nye kø-tilbud i slutningen af marts. I 2018 holdt foreningen sin første bogbasar, og det resulterede i kø foran det butikslokale, foreningen havde lånt:

- Bagefter var der igen kø af folk, der ville betale, fortæller kasserer Erik M.Petersen.

Foreningen ønsker med basaren både at give nyt liv til bøger, der ellers ville ende som genbrug, og at tjene penge til sine aktiviteter. I år har foreningen lånt "Præsteskolen" i gågaden for at sælge brugte bøger indenfor historie, lokalhistorie, arkitektur, kulturhistorie og politiske bøger. Foreløbig har folk afleveret bøger nok til at fylde 30 banankasser, og heriblandt er der bøger, som antikvitetsboghandlere vil give 5-600 kroner for, fortæller Erik M. Petersen.

Bogbasaren finder sted fredag den 29. og lørdag 30. marts, og har man bøger, man vil aflevere, kan man kontakte Erik M. Petersen, 3045 3370 eller foreningens formand, Hans Aage From, 2396 5153.