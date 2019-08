Haderslev Kommune får et nyt internt vikarkorps i hjemmeplejen, hvor medarbejderne er garanteret et vist antal timer og får indflydelse på arbejdstiden.

- Vi synes, det er en rigtig god idé for både borgerne og medarbejderne. Borgerne vil møde et kendt ansigt, der har de faglige kvalifikationer i orden, fordi vi ansætter uddannet personale i vikarkorpset, som vil blive en del af Haderslev kommune, siger Gyde Mortensen, fællestillidsrepræsentant for FOA.

Haderslev: Når der fremover mangler ledige hænder i hjemmeplejen i Haderslev Kommune, vil det være et internt vikarkorps, der står klar til at løse opgaverne. I løbet af efteråret 2019 opretter Haderslev Kommune sit eget vikarkorps.

Varieret arbejdsdag

Stillingerne kan søges af uddannet personale: Det kan både være social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Vigtigt er det, at de har lyst til et job med en varieret arbejdsdag, hvor der er mulighed for at have medindflydelse og medbestemmelse.

- Det kræver stor fleksibilitet og gode sociale kompetencer at være en del af vikarkorpset, fordi du vil komme til at samarbejde med forskellige personalegrupper og borgere. Samtidig får du indflydelse på, hvor mange timer, du vil have og hvilke type vagter - hvilket vil være attraktivt for nogen - siger stedfortrædende fællestillidsrepræsentant, Eva Strandbygaard.