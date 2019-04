Nyt bofællesskab for seniorer på vej i Vojens Midtby

Vestergade 13 skal omdannes til bofællesskab for seniorer, hvis der er interesse for det.

Vojens: I Brdr. Grams tidligere administrationsbygning fra 1946 holder E&I Huset til, og bygningen har indtil nu været anvendt til kontorer.

Men der er nu planer om at indrette det til senior boligbofællesskab og muligvis anvende arealet bagved til grønt område.

Det oplyser Anders Møller, der ejer bygningen.

- Jeg inviterer i hvert til et orienteringsmøde, og så må vi se, om der er interesse for det. Tanker er, at det er dem, der skal bo i det, som skal være med til at bestemme, hvordan det skal indrettet. Derfor har jeg ingen færdig arkitektplan, siger Anders Møller.

Tanken er, ifølge Møller, at der i stueplan indrettes otte 2- og 3-værelses lejligheder til udlejning med et boligareal fra 60 til ca. 100 kvadratmeter. Boligerne opføres med køkken og badeværelsesfaciliteter.

Boligerne isoleres efter nye lavenergi krav, og varmeforsyningen vil blive med varmepumper med gulvvarme overalt. Det skal drives af solceller på taget for at nedbringe energiomkostningerne.

Hver lejlighed kommer til at råde over en P-plads, og der er mulighed for ekstra depotrum i

kælderen.