Nyt børnehus skal gøre skolen til førstevalget

Øsby: I den første uge af juni rykker børn og pædagoger fra Spirevippen ind i den totalt renoverede 100 år gamle skolebygning i Øsby. Dermed bliver der skrevet et helt nyt kapitel i Øsby skoles historie. Skole og daginstitution smelter nemlig sammen og bliver til Haderslev Kommunes første integrerede skole-daginstitution, Øsby Børnehus.

Siden sommerferien har håndværkerne været i gang med den op til seks millioner kroner dyre renovering. Snart mangler kun rengøringen og møblerne, og selv om afdækningspapir stadig ligger på gulvene og malingen hist og pist endnu er våd, så er bygningen og hele resten af skolen så småt ved at være klar til at byde de godt 43 børn fra og og seks medarbejdere fra Spirevippen velkommen på skolematriklen og i det nye børnehus, der også kommer til at rumme den store skolefritidsordning.

Ikke blot håndværkerne har været i gang. Juridisk har det også været et kunststykke, at få personalegrupper, underlagt to forskellige lovgrundlag, til at fusionere.

- Vi glæder os rigtig meget, siger afdelingsleder Wilhelm Lorenzen Fabricius fra Øsby Skole, der sammen med Bodil Holm fra Spirevippen i det seneste halve år har holdt flere ugentlige møder om sammensmeltningen, der kommer til at danne skole for mulige tiltag andre steder i kommunen.