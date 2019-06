Nye faciliteter på havnen bliver gratis og er for alle

- Jeg glæder mig til, at vi kan byde gæster fra nær og fjern velkommen i nye omgivelser på lystbådehavnen i Haderslev. At sejle gennem Haderslev Fjord er en helt speciel oplevelse, og fremover vil faciliteter og omgivelser på lystbådehavnen matche den oplevelse, så vi kan tage rigtig godt imod kommunens turister", siger borgmester H.P. Geil i en pressemeddelelse.

Haderslev: Når en ny servicebygning står klar i starten af december på Haderslev Havn vil ikke bare lystsejlerne kunne bruge de fire toiletter med bad, men alle andre er også velkommen til at bruge faciliteterne uden betaling. Desuden får lysbådehavnen et grønt område med borde og bænke, en petanque-bane og en ny stor handicapparkeringsplads.

Sammenhængende havnepromenade

Den nye servicebygning udføres med en beklædning af træ og med græs på taget. Når bygningen står færdig vil de omkringliggende arealer desuden få et ansigtsløfte. Her vil der blive anlagt et område med borde og bænke samt en belægning med stenmel, hvorpå der kan spilles f.eks. petanque. En handicapplads får plads til en handicap-bus og belægningen i området kommer til at harmonere med resten af havnepromenaden.

Arbejdet på den nye bygning starter med udgravning i uge 24. Derefter skal der funderes med pæle fra onsdag til fredag i uge 25. Pælefundering foregår i dagtimerne, og man skal forvente støj fra arbejdet. Arbejdet får ikke betydning for trafikken i området. Det samlede projekt forventes færdigt i starten af december 2019.