Nye borgere vil lære Haderslev at kende

- Det er glædeligt at se, der er mange børnefamilier, der er flyttet til byen. Det lover jo godt for fremtiden, siger guiden fra Visit Sønderjylland om dagens arrangement.

Ceremonien finder sted to gange om året, og denne lørdag er der tilmeldt 26 familier. Det bliver til cirka 50 personer i det hele. Det er ifølge Visit Sønderjylland noget nær normalen, for det passer med, at de nye borgere kan fylde en bus på deres vej rundt i Haderslev Kommune.

Haderslev: "Haderslev Kommune ønsker at byde nye borgere velkommen, og inviterer Jer derfor på tilflyttertur lørdag den 29. september 2018." Sådan lyder invitationen til nye borgerere i kommunen, som inviteres på rådhuset for at få et håndtryk med borgmesteren, et borgerbrev og så på tur rundt til kommunens forskellige attraktioner.

Konen trækker par til Haderslev

"I gamle dage var man stenrig, når man man havde råd at bygge sit hus i sten, mens de stinkende rige var de borgere, der havde råd til at blive begravet under kirkegulvet, hvor de så begyndte at lugte," fortæller den vidende guide fra Visit Sønderjylland ude foran Domkirken.

Senere på dagen går turen for de nye tilflyttere til Gram og mere kultur, ligesom de også skal se Ehlers Samlingen i Slotsgade. Det er for at lære mere om Haderslev, at de nye borgere er med på turen.

- Det er en tur, der giver et indblik i i Haderslev, og hvad byen har at byde på, siger en ung, ny borger, der kommer fra København, og som er flyttet til Haderslev sammen med sin lettiske kæreste, der studerer på UC Syd.

Også et lidt ældre par var med på tur rundt i kommunen, og de var også begge to med fra at lære byen at kende.

- Jeg er selv fra Viborg, og jeg slæbte min kone med derop, hvor vi så har boet i 38 år. Nu var det så hendes tur til at slæbe mig med her ned, hvor hun er fra siger Knud Erik Christensen, der er flyttet i nyt hus i Haderslev.

De nye borgere er på tur til klokken 15 om eftermiddagen lørdag. Efter den lille rundtur rundt i Haderslev by står borgmester H.P Geil klar til at tage imod med håndtryk, et borgerbrev og lidt godt til ganen.